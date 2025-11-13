ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турски самолет за гасене на пожари се разби в Хърв...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21712175 www.24chasa.bg

Израел: Бойци в Газа предадоха на Червения кръст тяло на заложник

1152
Кола на Червения кръст в Газа СНИМКА: Ройтерс

Израелската армия обяви днес, че бойци в Газа са предали на Червения кръст тяло, за което се смята, че е на заложник, предаде Асошиейтед Прес, цитирана от БТА. 

От началото на прекратяването на огъня между Израел и „Хамас" на 10 октомври на Израел бяха предадени останките на 24 заложници. Ако Израел потвърди, че предаденото днес тяло е на заложник, това ще означава, че в Газа остават телата на още трима заложници.

В рамките на споразумението за прекратяване на огъня Израел предава по 15 тела на палестинци в замяна за останките на всеки един заложник. Министерството на здравеопазването в Газа каза, че досега са били получени телата на общо 315 палестинци.

Кола на Червения кръст в Газа СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)