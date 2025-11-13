Турски самолет за гасене на пожари се разби в Хърватия, пилотът е загинал

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турски самолет за гасене на пожари се е разбил в Хърватия.

Пилотът му е загинал, съобщи турският министър на земеделието и горите Ибрахим Юмакли.

"Открити са останките от нашия самолет за гасене на пожари,. Той е загубил радиоконтакт близо до хърватския град Сен. Изказвам съболезнования на семейството и близките на нашия пилот, който загина при катастрофата", заяви още той.

Два пожарни самолета AT-802, принадлежащи на Главната дирекция по горите в Турция, са излетели в сряда от северозападната провинция Чанаккале за планова поддръжка в Загреб. Поради неблагоприятни метеорологични условия въздухоплавателните средства прекарали нощта на летището в Риека, преди да опитат да продължи полета си в четвъртък.

Единият от самолетите се върнал безопасно в Риека, но връзката с втория била загубена в 18:25 часа местно време, съобщава Hürriyet Daily News.

Били са предприети спасителни действия в координация с хърватските власти.

Турски самолет C-130 се разби близо до границата между Грузия и Азербайджан на 12 ноември.

Инцидентът се смята за една от най-смъртоносните авиационни катастрофи на въоръжените сили на Турция през последните години. Загинаха 20 души.