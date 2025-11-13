Американска компания проучва възможности да купи международните активи на "Лукойл"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Частната инвестиционна компания "Карлайл" проявява интерес към международните активи на руския петролен гигант "Лукойл", заявиха двама души, запознати с американската група, цитирани от "Файненшъл Таймс".

"Карлайл" обмисля дали да подаде заявление за лиценз пред американските власти, който ще ѝ позволи да преговаря за сделка с "Лукойл". И двете компании не са коментирали засега.

Няколко други компании се борят за различни части от международните активи на "Лукойл".

В края на миналия месец руската компания обяви, че планира да продаде активите си, след като САЩ обявиха санкции, които влизат в сила от 21 ноември.

Лукойл заяви, че води изключителни преговори с "Гънвор" за целия бизнес. Но швейцарският търговец на суровини се оттегли от сделката миналата седмица след публикация в социалните мрежи от Министерството на финансите на САЩ, в която описаха "Гънвор" като „марионетка на Кремъл" и добавиха, че на групата няма да бъде позволено да оперира и да печели от такава сделка.

Международните активи на "Лукойл" са отчетени в отчетите за 2023 г. с балансова стойност от около 22 млрд. долара и обхващат нефтени и газови находища в Ирак, Централна Азия и Мексико, мрежи от бензиностанции по целия свят, включително в САЩ, и рафинерии в България и Румъния.

Няколко държави искат от САЩ лицензи, които да позволят на активите на "Лукойл" да продължат да функционират, когато санкциите влязат в сила на 21 ноември.

След законови промени у нас предстои да бъде назначен особен управител на "Лукойл", а консорциум от турската компания "Дженгиз холдинг" и азербайджанската държавна компания "Сокар" имат желание да купят рафинерията в Бургас.