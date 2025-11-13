Активисти опънаха пропалестински плакат на Бранденбургската врата, арестуваха ги (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пропалестински плакат беше опънат на Бранденбургската врата в Берлин, като полицията задържа няколко участници в акцията, предадоха ДПА и БТА.

Трима демонстранти - две жени и един мъж, използваха автовишка, за да се издигнат до върха на паметника и опънаха плакат с надпис: "Никога повече геноцид - свобода за Палестина".

На място бяха изпратели общо 75 полицаи. Задържани бяха тримата демонстранти, които се изкачиха на върха на Бранденбургската врата, както и трима активисти, управлявали вишката.

Отговорност за акцията пое организация, наричаща себе си "Мирно срещу геноцида". "Участниците в акцията изпращат послание срещу замесеността на Германия в геноцида в Палестина", пише в изявление на организацията. "Израел не престана да убива палестинци и след спирането на огъня в Газа. Германското правителство продължава да мълчи за този проблем", добавят активистите.

Израел отхвърля обвиненията, че е извършил геноцид в Газа.

Председателят на Централния съвет на евреите в Германия, Йозеф Шустер, нарече днешната акция "недопустимо отклоняване на вниманието". Той отбеляза, че на 9 ноември се навършиха 87 години от нацисткия антиеврейски погром, известен като Кристалната нощ. На тази дата през 1938 г. нацистите нападат и ограбват еврейски домове и синагоги из цяла Германия. Тогава много евреи са арестувани и изпратени в концентрационни лагери. Шустер добави, че активистите са злоупотребили с изписаната на плаката фраза "Никога повече", насочвайки я срещу Израел.

Независима разследваща комисия към Съвета на ООН по правата на човека през септември обяви, че Израел извършва геноцид срещу палестинците в Газа, припомня ДПА.

Берлинската полиция изпрати специално подготвени служители на реда, които се изкачиха на върха на Бранденбургската врата и задържаха тримата активисти, опънали плаката.

Председателят на полицейския синдикат (GdP) Щефан Вех похвали бързата реакция на служителите на реда. Той заяви, че берлинската полиция е поставила екстремистите на мястото им и е поставила ясни граници пред пропагандата на "Хамас".