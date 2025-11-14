Южна Корея инвестира $150 млрд. в US ядрени щурмови подводници

САЩ и Южна Корея оповестиха подробности от споразумение, което включва одобрена от Вашингтон южнокорейска инвестиция от 150 милиарда долара в корабостроителния отрасъл, наред с инвестиция от още 200 млрд. долара съгласно сключен Меморандум за разбирателство, съобщи Белият дом, цитиран от Ройтерс, съобщи БТА.

Общото изявление бе направено във връзка със състоялата се през октомври среща между южнокорейския президент И Дже-мьон и американския му колега Доналд Тръмп, на която двамата договориха сделка, която ще намали американските вносните мита върху продуктите от Южна Корея от 25% на 15%.

"Тази сделка включва 150 млрд. долара одобрени от САЩ корейски инвестиции в корабостроителния сектор", се посочва в изявлението. В него се отбелязва, че САЩ са дали одобрение Южна Корея да строи ядрени щурмови подводници. Вашингтон ще работи в тясно сътрудничество със Сеул за покриване на изискванията за този проект, включително начините за осигуряване на гориво, се допълва в изявлението.

За търговско споразумение бе съобщено още на първата среща между Тръмп и И Дже-мьон през юли. В него се казваше, че Южна Корея се съгласява да инвестира стотици милиарди долари в американски проекти в замяна на по-ниски мита.