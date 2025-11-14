САЩ обявиха военна операция срещу наркотрафика в Западното полукълбо

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет обяви военна операция на САЩ "срещу наркотерористите" в Западното полукълбо, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Днес обявявам операция "ЮЖНО КОПИЕ" (SOUTHERN SPEAR). Командвана от Съвместните сили със специално предназначение "Южно копие" и от Южното командване (@SOUTHCOM), тази мисия защитава нашата страна, отстранява наркотерористите от нашето полукълбо и предпазва страната ни от наркотиците, които убиват сънародниците ни", заяви Хегсет в публикация в мрежата "Екс".

Южното командване на САЩ обхваща 31 държави в Южна, Централна Америка и в Карибския басейн, отбелязва Ройтерс.

В понеделник тази седмица САЩ нанесоха 20-ия си удар по плавателен съд, извършващ предполагаем трафик на наркотици, съобщи представител на Пентагона, цитиран от Ройтерс.

"Ударът беше осъществен в района на Карибите и при него бяха убити четирима наркотерористи. Няма оцелели", каза източникът.

Той посочи, че в резултат на ударите са били убити 79 души, а двама са били ранени и са репатрирани в родните си страни. Мексиканските власти направиха и един опит за спасяване на оцелял, допълни представителят.

Американските удари по съдове, заподозрени в трафик на наркотици в Карибския басейн и в тихоокеанското крайбрежие на Латинска Америка убиха десетки хора, които администрацията на президента Доналд Тръмп обяви за терористи наркотрафиканти, отговорни за хиляди смъртни случаи в САЩ, за което обаче не представя доказателства.