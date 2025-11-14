Би Би Си се извини на Тръмп, но отказа да му плаща компенсации

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Би Би Си се извини на американския президент Доналд Тръмп за документалния филм Panorama, в който бяха съединени части от речта му от 6 януари 2021 г., но отхвърли исканията му за компенсация.

Британската медия се съгласи, че монтажът е създал впечатление, че американският президент призовава към насилие и каза, че повече няма да излъчва филма.

Адвокатите на Тръмп заплашиха да съдят медията за 1 милиард долара обезщетение, освен ако корпорацията не оттегли твърденията си, не се извини и не му изплати компенсация.

Последствията от скандала доведоха до оставката на генералния директор Тим Дейви и на шефа на новините Дебора Търнес в неделя.

„Признаваме, че нашият монтаж неволно е създал впечатлението, че показваме един непрекъснат откъс от речта, а не извадки от различни части от нея, и че това е създало погрешното впечатление, че президентът Тръмп е призовал директно към насилие", се казва в изявлението.

Адвокатите на Би Би Си са изпратили писмо до правния екип на президента Тръмп в отговор на писмо, получено в неделя, заяви говорител на медията.

„Председателят на Би Би Си Самир Шах е изпратил отделно лично писмо до Белия дом, в което ясно заявява на президента Тръмп, че той и корпорацията съжаляват за редактирането на речта на президента от 6 януари 2021 г., която бе включена в програмата", заявиха те.

„Макар Би Би Си искрено да съжалява за начина, по който е редактиран видеоклипът, ние категорично не сме съгласни, че има основание за иск за клевета", се казва още в позицията на медията.

В речта си Тръмп каза: „Ще се отправим към Капитолия и ще подкрепим нашите смели сенатори и конгресмени."

Повече от 50 минути по-късно в речта си той казва: „И ще се борим. Ще се борим като луди".

Във филма Panorama монтажът го показва да казва: „Ще отидем до Капитолия... и аз ще бъда там с вас. И ще се борим. Ще се борим като луди."

В интервю за Fox News Тръмп заяви, че речта му е била „осакатена" и че начинът, по който е била представена, е „измамил" зрителите.

Медията получи писмото от адвокатите на Тръмп в неделя. В него се изисква „пълно и справедливо оттегляне" на документалния филм, извинение и Би Би Си да „компенсира по подходящ начин президента Тръмп за нанесените вреди".

В писмото бе поставен краен срок до петък, в който корпорацията да отговори.