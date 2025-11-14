Киев е подложен на масирана руска атака

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руските сили предприеха в ранните часове днес масирана атака срещу Киев, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс и БТА. В града се чува грохот от работата на противовъздушна отбрана, съобщава се и за поредица експлозии.

Кличко каза, че падащи отломки са поразили пететажна жилищна сграда в Днепровски район, на източната страна на река Днепър. Пожар е пламнал и в жилище на висок етаж в Подолски район, на другия бряг на реката.

В Днепровски район има двама пострадали. Единият от тях е закаран в болница, уведоми Кличко в "Телеграм", цитиран от Укринформ.

Отломки са паднали на територията на училище в Дарницки район, допълни той.

Кметът е поискал екипи за спешна помощ да бъдат изпратени в няколко района на града.

Украинските военновъздушните сили съобщиха, че руски ракети са били насочени срещу Киев и още няколко области.