"Блу Ориджин" на Беозос изстреля ракета за наблюдение на Марс (Видео, снимки)

СНИМКА: Ройтерс

Компания "Блу Ориджин" на американския милиардер Джеф Безос изстреля от стартовата площадка във Флорида огромната си ракета "Ню Глен" с два орбитални апарата на НАСА за наблюдение на Марс, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.  

Мощната двустепенна ракета, висока колкото 32-етажна сграда, беше изстреляна от площадката в Кейп Канаверал. Предаване на живо показа как ракетата се издига към ясното небе сред пламъци и облаци изпарения, секунди след като заработиха седемте й двигателя на течно гориво BE-4. Изстрелването се осъществи след забавяне от няколко дни поради гъста облачност, а после и геомагнитна буря. 

"Ню Глен" успя да изпълни ключова инженерна задача, след като ускорителят за многократна употреба на първата степен на ракетата се отдели от горната й степен минути след изстрелването и се върна на Земята, като се приводни безопасно на платформа в Атлантическия океан. 

В контролния център "Рокет Парк" на "Блу Ориджин" в Кейп Канаверал избухнаха възторжени възгласи, когато видеото показа кацането на ускорителя. Около 20 минути по-късно контролният център потвърди, че горната степен на "Ню Глен" е изпълнила главната си мисия – извеждането на двойката космически апарати "ЕскаПЕЙД" (EscaPADE) на НАСА в космоса за началото на тяхното 22-месечно пътуване до Марс. 

