Украинска атака с дронове нанесе щети на жилищни сгради и петролна база в Новоросийск

1200
Дронове СНИМКА: Getty Images

Украинско нападение с дронове повреди рано днес три жилищни сгради, петролна база и крайбрежни съоръжения в черноморския пристанищен град Новоросийск, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс и БТА. 

Оперативният щаб на Краснодарския край написа в "Телеграм", че отломки от дронове са нанесли поражения на три апартамента. Изпочупени са стъклата на прозорците им.

Щабът, цитиран от ТАСС, отбеляза, че мъж е пострадал след попадането на отломки от дрон в жилището му, а още трима души са били ранени при падане на парчета от безпилотен летателен апарат върху граждански плавателен съд в пристанището.

Междувременно оперативния щаб в Краснодарския край обяви, че лумналият пожар в петролна база в комплекса "Шесхарис" в Новоросийск вече е потушен. "Няма пострадали", се казва в изявление на щаба.

В гасенето на пожара са участвали 172-ма души и 51 единици техника на аварийно-спасителните подразделения, включително 76 души персонал и 23 единици техника от руското министерство на извънредните ситуации.

 

Дронове СНИМКА: Getty Images

