Останките на заложника, върнати на Израел, са на 73-годишния Мени Годард

Израел потвърди снощи, че тленните останки, предадени по-рано от палестинските ислямистки движения "Хамас" и "Ислямски джихад", са на заложник - израелския гражданин Мени Годард, убит на 7 октомври 2023 г. на 73-годишна възраст, съобщи БТА.

Съгласно споразумението за спиране на огъня, влязло в сила в Газа на 10 октомври под натиска на САЩ, "Хамас" и съюзниците му трябва да върнат телата на още трима заложници - двама израелци и един тайландец.

"След процеса на идентификация, извършен от Националния институт за съдебна медицина, представители на [армията] информираха семейството на Мени Годард, че тялото му е репатрирано в Израел", се казва в изявление от канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Мени Годард е бил убит в дома си в кибуца Беери заедно с 63-годишната си съпруга Айелет Годард. Бързо беше установено, че той е заложник, но съдбата му бе неизвестна, докато през февруари 2024 г. израелската армия не съобщи, че той е бил убит в деня на нападението, като тялото на съпругата му е било намерено и разпознато на място.

Двамата имат четири деца и шестима внуци.

Според неговия кибуц Мени Годард е роден в Тел Авив, а майка му е оцеляла от Холокоста. Той се мести в Беери като тийнейджър. През живота си е бил футболист, войник в Арабско-израелската война от 1973 г., спасител, печатар, бакалин, футболен треньор, отговарял е за басейна и финансите на кибуца.