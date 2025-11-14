ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия заяви, че тази нощ е свалила 216 украински дрона

Руски дрон

Руските сили за противовъздушна отбрана тази нощ свалиха 216 украински дрона над региони на Русия и Черно море, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, съобщи БТА.

"Тази нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана свалиха 216 украински безпилотни летателни апарата: 66 - над територията на Краснодарския край, 45 - над територията на Саратовска област, (. . .), 8 - над територията на Волгоградска област, 7 - над територията на Ростовска област, 4 - над територията на Белгородска област, 3 - над територията на Тамбовска област, 2 - над територията на Брянска област, по един - над териториите на Воронежка, Нижегородска и Оренбургска област, 59 дрона бяха унищожени над акваторията на Черно море", се казва в изявление на руското ведомство.

Съобщава се също, че 19 дрона са били свалени над украинския Кримски полуостров, който Русия анексира през 2014 г.

