Братът на Адам Пийти е арестуван за заплахи към плувеца

Братът на Адам Пийти е бил арестуван по обвинение, че е заплашвал олимпийския шампион по плуване по време на ергенското му парти.

34-годишният Джеймс Пийти е бил разпитван от полицията два дни, след което е бил освободен под гаранция. Той е бил обвинен, че е отправял редица вербални заплахи към 30-годишния Адам, докато спортистът отбелязвал ергенското си парти в унгарската столица Будапеща.

В понеделник стана ясно, че майката на Адам Каролин, е била лишена от правото да присъства на сватбата му с 25-годишната Холи Рамзи заради конфликт, а самият той е бил обявен за нарцисист от собственото си семейство заради действията си.

Източник, близък до семейство Рамзи, посочи, че има по-сериозни проблеми в семейството на плувеца, които са в основата на конфликта.

Имало ужасни заплахи за насилие срещу Холи и Адам, по които полицията работи

"Момчетата винаги са били близки, а Джейми, който е строител, дори помогна на Адам да ремонтира къщата си. Те винаги са се разбирали добре, но Адам се е променил с новия си живот на знаменитост и с новото си семейство", казва пред "Дейли мейл" информатор от семейството.

Сега Джеймс е заплашен от потенциално обвинение, а родителите му се сблъскват с неприятната ситуация да бъдат отхвърлени и прогонени от сватбата на сина си.

"Това е много болезнено и мъчително за нашето семейство", казва източникът.

Адам е имал внушителен полицейски ескорт на летището в Манчестър в неделя вечерта, след като се е върнал от ергенското си парти.

„На 11 ноември 2025 г. арестувахме 34-годишен мъж от района на Утоксетер по подозрение в тормоз. Мъжът е освободен под условна гаранция, докато разследването ни продължава", обясни говорител на полицията в Стафордшир.

Въпреки че Джеймс не е обвинен, информаторът от семейството заяви, че това е изключително тревожен момент, на фона на широко отразяваната публична разправия.

„Те са братя. Винаги са били близки, но като всяко нормално семейство, братята се карат, спорят, помиряват се и започват отначало. Но нещата излязоха извън контрол", казва бащата на Адам и Джеймс Пийти.

Адам твърди, че е получил поредица от „все по-заплашителни" съобщения и се е страхувал от физическо нападение при завръщането си в Обединеното кралство.

Олимпиецът е трябвало да бъде ескортиран от самолета от полицаи в неделя, след като е получил заплахи по време на ергенското си парти.

Полицията се е намесила, след като са възникнали опасения, че той може да бъде нападнат, тъй като разтърсеният Адам първоначално е споделил с годеницата си Холи, която след това е алармирала полицията.

Родителите на Холи, шеф-готвачът Гордън Рамзи и съпругата му Тана, подкрепят Адам и Холи на 100%.

Братята не си говорят от юни. Според информатор Джеймс е бил помолен да бъде шафер на сватбата на Адам и Холи, но не е бил поканен на ергенското парти след скандала.

Джеймс първоначално е бил разстроен от коментарите на Адам за него в книгата му от 2021 г. The Gladiator Mindset, в която той пише, че Джеймс има демони. Смята се, че напрежението е ескалирало на годежното парти на Адам и Холи.