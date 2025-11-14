Бундестагът с нов рекорд от 16 ч и 42 мин. продължило заседание

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Долната камара на германския парламент - Бундестагът, подобри рекорда си за най-продължително заседание за настоящия законодателен период, съобщи ДПА, информира БТА.

Пленарната сесия, която започна в 9 ч вчера сутринта, приключи в 1:42 часа днес, когато заместник-председателят на Бундестага Омид Нурипур най-накрая сложи край на заседанието.

При предишния рекорд, поставен през юни, сесията приключи в 00:29 часа през нощта.

Започналото вчера сутринта заседание беше удължено, след като парламентарната група на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" поиска проверка за кворум около полунощ.

За да се считат решенията на Бундестага за легитимни, в залата трябва да присъстват над 50% от 630-те законодатели.

При поименната проверка се оказа, че присъстват достатъчно депутати, за да бъдат приети промени в закона за лекарствените продукти, използвани във ветеринарната медицина.