Южна Корея и САЩ са подписали меморандум за разбирателство

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Южна Корея и САЩ са подписали споразумение за разбирателство за реализиране на стратегически инвестиции в САЩ, заяви днес на брифинг министърът на промишлеността на азиатската страна Ким-Джун-куан, цитиран от Ройтерс, съобщи БТА.

Двете страни ще изберат окончателно инвестиционните си планове до януари 2029 г., уточни Ким.

САЩ и Южна Корея публикуваха днес и подробности за търговско споразумение помежду си, което включва корейска инвестиция от 150 милиарда долара в американския корабостроителен сектор, както и допълнителни 200 милиарда долара в промишления сектори, съобщиха правителствата на двете страни.

Съвместното съобщение идва след среща през октомври между южнокорейския президент И Дже-мьон и президента на САЩ Доналд Тръмп, по време на която те се споразумяха за сделка, намаляваща американските мита върху вноса на южнокорейски продукти от 25 на сто на 15 на сто.

„Най-накрая, преговорите за търговия и сигурност между Южна Корея и САЩ, които бяха сред най-големите променливи, засягащи нашата икономика и сигурност, приключиха“, каза днес И Дже-мьон.

„Добрата конкуренция изисква отлични партньори и аз вярвам, че рационалното решение на президента Тръмп изигра значителна роля за постигане на важното споразумение“, добави той.

Съгласно споразумението Южна Корея ще осъществи ново партньорство със САЩ в областта на корабостроенето, изкуствения интелект и ядрената енергетика, помагайки на съюзника си „да възстанови ключови промишлени отрасли, точно както САЩ помогнаха на Южна Корея в миналото“, подчерта президентът на азиатската страна.

Белият дом публикува информация, че САЩ са дали одобрение Южна Корея да строи ядрени подводници и Вашингтон ще работи в тясно сътрудничество със Сеул, за да намери „начини за снабдяване с гориво“.

Белият дом обяви, че Южна Корея ще инвестира 350 милиарда долара в САЩ, включително 150 милиарда долара в корабостроителния сектор.

Вашингтон също така прие искането на Южна Корея за инвестиции в брой за 200 милиарда долара като част от пакет от 350 милиарда долара, които да се осъществят на вноски, не по-големи от 20 милиарда долара годишно, в опит да се поддържа стабилността на вона.

Двете страни са постигнали „взаимно разбирателство“, че инвестициите на Южна Корея не трябва да „водят до пазарна нестабилност“.