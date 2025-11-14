Археолози обезобразили мумията на Тутанкамон

100 години след откриването на гробницата на Тутанкамон в Египет, един изследовател разкри малко известни подробности за зловещата експедиция.

Британският археолог Хауърд Картър и екип от египетски археолози открили прочутата гробница в Долината на царете, но се наложило да обезглавят и обезобразят мумията, за да я извадят от ковчега.

Мумията била затворена в ковчег от древна смола от погребалния ритуал през 1323 г. пр.н.е., преди повече от 3300 години.

Въпреки че Картър е написал три книги за находките, той е пропуснал подробностите за ужасяващото разчленяване в разказа си, което според изследователите е направено, за да не се разкрие "неуважителното" отношение към мумията.

„Аутопсията, която последва, беше ужасяваща. Тутанкамон е бил обезглавен, ръцете му са били отделени от раменете, лактите и китките, краката му от бедрата, коленете и глезените, а торсът му е бил отрязан от таза в областта на илиачения гребен. По-късно останките му са били залепени, за да се симулира цялостно тяло – зловеща реконструкция, която е прикрила насилието на процеса", казва Елинор Добсън от Университета в Бирмингам в сряда в The Conversation.

Разкритията вдъхват нов живот на мита, че проклятие, носещо нещастие, лошо здраве и смърт, ще сполети всеки, който наруши спокойствието на мумията на египетския фараон, пише "Дейли мейл".

Легендата за проклятието на фараона се разпространи по целия свят, след като ключови членове на експедицията на Картър загинаха при странни обстоятелства, след като археолозите откриха гробницата на Тутанкамон.

Сред тези смъртни случаи е и лорд Карнарвън, финансовият спонсор на Картър, който умира от кръвозараза, причинена от ухапване от насекомо. Картър продължава да оспорва съществуването на проклятието до смъртта си на 64-годишна възраст от лимфом на Ходжкин, форма на рак на кръвта.

Век по-късно някои изследователи, сред които и Добсън, твърдят, че Картър умишлено е прикрил ужасяващото обезглавяване на Тутанкамон, за да избегне общественото възмущение.

Тези твърдения придобиват още по-голяма тежест, когато през 60-те и 70-те години на миналия век изследователи откриват, че тялото на Тутанкамон е било залепено след аутопсията, за да изглежда като непокътнато.

Въпреки това, учените дебатират от десетилетия дали Картър и археолозите са имали друг избор как да преместят тялото на Тутанкамон, предвид ограничените ресурси през 20-те години на миналия век.

Въпреки че Картър не споменава подробностите от аутопсията на Тутанкамон в поредицата си книги, са направени шокиращи фотографии на разчленяването, които са запазени в института „Грифит" при университета на Оксфорд, така че сега обществеността може да види сама щетите.

В дневниците на Картър е отбелязано, че мумията е била напълно залепнала за дъното на ковчега, защото древните жреци са излели огромни количества гъсти черни масла и смоли върху фараона 3300 години по-рано, които са се втвърдили в лепило, подобно на камък.

В продължение на дни те поставяли златния саркофаг под жаркото египетско слънце, при температури достигащи почти 150 градуса по Фаренхайт и дори използвали лампи в опит да разтопят черната катранена субстанция, покриваща Тутанкамон.

Когато обаче нищо не помогнало, Картър и анатомите Дъглас Дери и Салех Бей Хамди решили да използват сила, за да извадят фараона от ковчега, нагрявайки обикновени ножове с пламък, докато станали червени, за да могат да разтопят смолата.

„Осакатяването на тялото на Тутанкамон, прикрито в официалните описания, ни кара да оспорим наративите за археологическия триумф и да погледнем към миналото с по-критично око", казва Добсън в The Conversation.

Докато методите на Картър, които разчленяват една от най-емблематичните фигури в египетската история, са предизвикали критики от страна на някои изследователи, други са защитили неговите археологически разкопки.

През 2022 г. египтологът, историк и автор Айдън Додсън заяви, че би предприел същите стъпки, за да освободи Тутанкамон, след като открие гробницата му.

„Бих направил всичко, което Картър направи онзи ден – той беше далеч пред времето си като полеви археолог и не мисля, че някой друг, живял по онова време, би бил толкова успешен в извършването на разчистването", заяви Додсън пред American University in Cairo Press.