7 млрд. евро надхвърлиха инвестициите в бизнес имоти в Централна и Източна Европа

Увереността постепенно се възстановява на пазарите на недвижими имоти в Централна и Източна Европа (ЦИЕ), като настроенията на инвеститорите се променят от предпазлив оптимизъм към прагматично действие, според последните анализи на „Колиърс“ (Colliers), получени днес в БТА. Регионът продължава да демонстрира устойчивост и възможности, подкрепени от умерена инфлация, стабилно потребление на домакинствата и високи нива на заетост.

Въпреки че глобалната среда остава сложна, регионът на ЦИЕ се очаква да изпревари Западна Европа, като растежът се предвижда да се удвои през 2025 г. и да се утрои през 2026 г. Солидните основи – от парично облекчаване и финансиране от европейски фондове до ниска безработица – продължават да подкрепят стабилността и доверието на инвеститорите, се отчита в анализите.

В тях се изтъква, че предстоящото присъединяване на България към еврозоната и последните повишения на кредитния рейтинг засилват позитивните нагласи, докато Унгария и Румъния се възползват от силни логистични и производствени бази. Чехия и Словакия запазват стабилни институционални профили, а Полша продължава да води по мащаб и ликвидност.

Обемът на инвестициите в бизнес имоти в ЦИЕ надхвърли 7 милиарда евро през първите три тримесечия на 2025 г., което е ръст от 38 на сто на годишна база. Основната част от капиталовите потоци е насочена към Чехия и Полша, които заедно формират над 70 на сто от общата активност. Чехия отчете ръст от 131 на сто на инвестициите, движен от офисния, индустриалния, хотелския и смесения сегмент, докато Полша остана най-големият и най-ликвиден пазар в региона, запазвайки стабилност въпреки лек спад на годишна база. Унгария и Словакия също отбелязаха силно възстановяване, като обемът на инвестициите в Унгария се утрои спрямо предходната година, а Словакия надхвърли 600 милиона евро в сделки, половината от които са насочени към търговския сектор.

Офисният сектор възвръща своята динамика, като първокласните и реновирани имоти в централни локации отбелязват ръст на наемите на фона на ограничено ново предлагане, се посочва в анализите. Логистиката остава устойчива, подкрепена от стабилни договори с наематели и дългосрочни наеми, докато инвеститорите все повече се фокусират върху сделки с портфолиа. Търговията се адаптира чрез стратегии за препозициониране и подобрени

удобства, за да привлече променящите се потребителски профили. Алтернативните активи също привличат внимание, включително складовете за собствено ползване, центровете за данни, домовете за възрастни хора и студентските общежития. Тези сегменти предлагат приходи, обвързани с инфлацията, и потенциал за структурен растеж, което ги прави привлекателни за инвеститори, търсещи диверсификация и дългосрочна стабилност.

В анализите се посочва, че източниците на капитал в региона стават все по-разнообразни. Местните инвеститори, особено в Полша и Чехия, се превърнаха в ключови играчи, като инвеститорите от ЦИЕ колективно формират 57 на сто от общия обем инвестиции – двойно повече от средното преди пандемията. Полският капитал отбеляза впечатляващ ръст, достигайки 23 на сто от общата активност и близо 600 милиона евро. В предходни години местният капитал в Полша имаше незначителен дял – средно едва 2 на сто за периода 2018 - 2022 г., преди да се повиши до 10 на сто през 2023–2024 г., се напомня в анализа. Междувременно инвеститорите от САЩ и Западна Европа се връщат селективно на пазара в Централна и Източна Европа, като се фокусират върху логистиката и активите с гарантиран доход.

Дълговите пазари възвърнаха своята динамика, като традиционните банки и дълговите фондове са активни. Немските кредитори се завърнаха като конкурентни участници, предлагайки атрактивни условия за първокласни офисни и логистични активи. Маржовете за първокласните кредитополучатели се стесниха, а условията за кредитиране се стабилизираха на основните пазари, което е знак за възстановено доверие във финансовата среда на Централна и Източна Европа.

В следващите 12 месеца „Колиърс“ очаква постепенно, но стабилно възстановяване, тъй като ценовите очаквания се изравняват и финансирането остава достъпно. Комбинацията от солидни икономически основи, прагматично ценообразуване и разширяваща се местна ликвидност допълнително ще стимулира инвестиционна активност през 2025 г. и след това. "ЦИЕ вече не се разглежда единствено през призмата на риска", отбелязва Гжегож Силевич, ръководител на икономически и пазарни анализи за ЦИЕ, цитиран в прессъобщението. "Инвеститорите се завръщат с по-остър фокус, селективни стратегии и нарастваща увереност в дългосрочните основи на региона", допълва Силевич. С конкурентни икономически показатели, стабилно търсене от наематели и задълбочаваща се база от капитал, Централна и Източна Европа продължава да се откроява като една от най-привлекателните дестинации за инвестиции в недвижими имоти в Европа, се посочва още в анализите.