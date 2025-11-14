ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21714232 www.24chasa.bg

КМГ: Показателите на китайската икономика като цяло запазват стабилен растеж

КМГ

СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайската икономика като цяло запазва инерцията на стабилен растеж, показват последните данни на Държавното статистическо управление за октомври.

Индустриалната трансформация и надграждане напредва, а новите двигатели за развитие продължават да се разширяват. В същото време несигурността и нестабилността на международната ситуация въздействат върху структурното регулиране в страната, което изправя икономическата активност в страната пред немалки предизвикателства, пише КМГ. 

Промишленото производство продължава да нараства. Наблюдава се тенденция за сравнително бърз растеж на машиностроителната индустрия и производството от висок клас. През октомври добавената стойност на държавните предприятия над определен размер се е увеличила с 4,9% на годишна база. Секторът за услуги расте стабилно. Индексът на производството в сектора на услугите в цялата страна се е увеличил с 4,6% на годишна база. Индексът на бизнес дейностите в индустриите като железопътен транспорт, въздушен транспорт, пощенски услуги, настаняване, култура и спортни развлечения се намира във висока зона на оживление от 60,0% и нагоре. Външната търговия със стоки запазва растеж. Подобрява се търговската структура. Общият обем на търговията със стоки е над 3,7 трилиона юана, което е увеличение с 0,1% на годишна база.

СНИМКА: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

