КМГ: Китай напредва в иновативното развитие на 6G технологии

Китай е постигнал съществен напредък в развитието на 6G технологиите. Основни посоки на изследванията са системния дизайн, мрежовата архитектура и ключовите технологични решения. Страната вече разполага с резерв от над 300 ключови технологии, свързани с бъдещия стандарт.

Китай планира да ускори изследванията върху основни технологии, да укрепи работата в сферата на R&D, стандартизацията и ранните приложения, както и да задълбочи интеграцията между индустриите. Основна цел е създаването на практична зряла екосистема за 6G. В същото време страната ще засили международното сътрудничество по отношение на технологиите, стандартите и спектъра на употреба, с цел по-добра глобална координация и максимална полза от развитието на 6G, пише КМГ.