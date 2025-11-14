КМГ: Разходка из пешеходната улица в район Циенмън (Видео)

Здравейте, скъпи български приятели, днес с Павел дойдохме на пешеходната улица Циенмън в центъра на китайската столица. Моля, последвайте ни, докато търсим спомени от стария Пекин, пише КМГ.
НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание
"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп
Здравейте, скъпи български приятели, днес с Павел дойдохме на пешеходната улица Циенмън в центъра на китайската столица. Моля, последвайте ни, докато търсим спомени от стария Пекин, пише КМГ.
Последвайте ни в Google News Showcase
Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.
Здравейте,
благодарим Ви, че четете "24 часа" редовно! Искаме да Ви поканим да се регистрирате безплатно в "24 часа", за да получите пълен достъп до архива на сайта, възможност да персонализирате новините, които четете и абонамент за нашия нюзлетър.
Благодарим ви!
Благодарим ви, че се включихте!