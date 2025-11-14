КМГ: В Китай беше открито първото монолитно златно находище с над 1000 тона злато

На 14 ноември китайското Министерство на природните ресурси съобщи, че Групата за геоложки и минерални ресурси на Ляонин е открила първото в Китай голямо златно находище от хиляда тона. То се намира в района Ляодун и е известно като златната мина Дадунгоу. С доказани златни запаси от общо 1444,49 тона, то се явява най-голямото единично златно находище, открито от основаването на КНР.

В Дадунгоу на дълбочина 720 метра са потвърдени 2,586 милиарда тона златна руда, съдържаща 1444,49 тона златен метал. Вече вървят процесите по икономически проучвания за разработка и използване на мината, пише КМГ.