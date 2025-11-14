КМГ: 1060 мултинационални компании избират Шанхай за своя основна база в Китай

Шанхай стабилизира своето място като водещ финансов център и ключова дестинация за чуждестранни инвестиции. Градът вече е домакин на регионалните бази на 1060 мултинационални компании и 631 чуждестранни центъра за научноизследователска и развойна дейност. Те оформят усъвършенствана мрежа за глобално разпределение на ресурсите и подсилват международната роля и конкурентоспособността на града, пише КМГ.

През първите девет месеца на годината в Шанхай бяха създадени 4764 нови предприятия с чуждестранни инвестиции – ръст от 5,5% на годишна база. Досега градът е привлякъл над 370 млрд. щатски долара чужди инвестиции и е дом на близо 80 000 компании с външно участие.

Чуждестранните фирми генерират около една четвърт от БВП на Шанхай и една трета от данъчните му приходи.