КМГ: 11 китайски района отбелязват ръст на населението

Въпреки общия спад в населението на Китай от 2022 г. насам, 11 провинциални района регистрират увеличение на постоянните жители през последните три години. Най-новите официални данни за периода 2021-2024 г. показват ръст в Джъдзян, Гуандун, Синдзян, Хайнан, Дзянсу, Анхуей, Гуейджоу, Фудзиен, Нинся, Сидзан и Хубей.

Сред отделните градове най-значителен ръст отчитат пет провинциални центъра: Хъфей, Гуейян, Ханджоу, Чанша и Джънджоу. Четири от тях се намират в централните и западните части на страната, а Хъфей води класацията с увеличение от 537 000 души, превръщайки се в четвъртия най-бързо растящ град в делтата на р. Яндзъ след Шанхай, Суджоу и Ханджоу, пише КМГ.