Европрокуратурата загуби дело за измама за над 380 хил. лв.

Трима души, които миналата година Европейската прокуратура в България прати на съд за измама с евросубсидии за 196 000 евро (384 014 лева), са оправдани то Софийският градски съд (СГС).

Тогава от европрокуратурата съобщиха, че става дума за подадена невярна информация от фирма, за да бъде получена субсидия от 194 000 евро по проект за купуване на автоматизирани производствени линии за пластмасови изделия. За да получи парите, бенефициентът трябвало да представи оферти за покупката на оборудването от три различни фирми. Според прокуратурата една от офертите била фалшифицирана. Това станало с помощта на съучастник, работещ в компания, която уж е подала офертата. Според прокуратурата управителите на тази фирма не са разрешили офертата, нито са знаели, че тя е представена.

Офертата била внесена в Държавен фонд „Земеделие", но парите не били изплатени, тъй като от фонда установили нередностите и докладвали за тях на Европейската прокуратура.

От присъдата на градския съд е видно, че става дума за едноличен търговец, който е кандидатствал по проекта през 2018 г. и е пратен на съд за измама с европейски фондове, за което Наказателният кодекс предвижда от 1 до 6 години затвор, съобщава правният портал "Лекс".

Подсъдими с мъжа са две жени. Според обвинението те са били помагачи, като едната съставила, а другата набавила фалшивата, според прокуратурата, оферта. Тя била за доставка на машини и оборудване за автоматични линии за издуване на бутилки.

Присъдата на градския съд не е окончателна и прокуратурата може да я протестира пред Софийския апелативен съд.