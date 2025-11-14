Полша отваря границата си с Беларус

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полша съобщи, че на 17 ноември ще отвори два гранични пункта с Беларус, които бяха затворени през септември в отговор на провеждани от Русия военни учения и навлизането на 21 руски дрона в полското въздушно пространство, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

На 30 октомври Варшава заяви, че може да забави отварянето на границата с Беларус – близък съюзник на Русия – поне до средата на ноември, за да демонстрира солидарност с Литва на фона на засилени опасения за сигурността ѝ.

Литва затвори сухопътната си граница с Беларус в края на октомври заради нарушения на въздушното пространство от метеорологични балони и заяви, че тя ще остане затворена до края на ноември.

В проекторешение снощи Министерството на вътрешните работи на Полша заяви, че на 17 ноември граничен пункт „Бобровники“ ще бъде отворен за пътнически автомобили и камиони, регистрирани в ЕС, страните от Европейската асоциация за свободна търговия и Швейцария, а „Кузница“ – само за леки коли.

„Планираните дейности имат за цел възобновяването на потока от хора и стоки, което е в отговор на очакванията на особено голяма група предприемачи, куриерски компании и хора, пътуващи, за да работят от Беларус в Полша“, добави то.

Вече обтегнатите отношения между Варшава и Минск се влошиха допълнително след руската инвазия в Украйна през 2022 г., отбелязва Ройтерс.

