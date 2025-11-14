Земетресение с магнитуд 3,4 в Гронинген, премиерът Схоф го свърза с добива на газ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Земетресение с магнитуд 3,4 бе регистрирано през нощта в нидерландската провинция Гронинген, предаде националната новинарска агенция АНП и БТА.

Според Европейския-средиземноморски сеизмологичен център трусът е станал на дълбочина от 3 километра в 1:16 ч. (2:16 ч. българско време), с епицентър на 20 километра в посока север-североизток от град Гронинген и на 10 километра западно от Делфзейл.

Според телевизия "Ер Те Ве Норд" (RTV Noord) това е едно от най-силните земетресения, регистрирани някога в Гронинген. То е било усетено в голяма част от провинцията.

Служебният премиер Дик Схоф изрази съпричастността на правителството с Гронинген след земетресението снощи.

"Шокът е реален. Това е доказателство за въздействието, което добивът на газ продължава да оказва върху провинцията", написа Схоф в "Екс". Той добави, че нидерландското правителство ще продължи да се фокусира върху укрепването на инфраструктурата, уреждането на щетите и икономическото бъдеще на провинцията.