ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Поставят статуя на Меси пред "Ноу Камп"

Времето София 13° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21714638 www.24chasa.bg

Земетресение с магнитуд 3,4 в Гронинген, премиерът Схоф го свърза с добива на газ

1244
Премиерът Дик Схоф Снимка: Twitter/@starbuck68

Земетресение с магнитуд 3,4 бе регистрирано през нощта в нидерландската провинция Гронинген, предаде националната новинарска агенция АНП и БТА.

Според Европейския-средиземноморски сеизмологичен център трусът е станал на дълбочина от 3 километра в 1:16 ч. (2:16 ч. българско време), с епицентър на 20 километра в посока север-североизток от град Гронинген и на 10 километра западно от Делфзейл.

Според телевизия "Ер Те Ве Норд" (RTV Noord) това е едно от най-силните земетресения, регистрирани някога в Гронинген. То е било усетено в голяма част от провинцията.

Служебният премиер Дик Схоф изрази съпричастността на правителството с Гронинген след земетресението снощи.

"Шокът е реален. Това е доказателство за въздействието, което добивът на газ продължава да оказва върху провинцията", написа Схоф в "Екс". Той добави, че нидерландското правителство ще продължи да се фокусира върху укрепването на инфраструктурата, уреждането на щетите и икономическото бъдеще на провинцията.

Премиерът Дик Схоф Снимка: Twitter/@starbuck68

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание