Акция на Европол с участието на ГДБОП разкри престъпна мрежа за синтетични наркотици (Видео)

На 11 ноември 2025 г. правоприлагащите органи предприеха действия срещу международна престъпна мрежа, която доставяла ключови прекурсори, използвани за производството на метамфетамин, и действала в цяла Европа, това съобщиха от Европол.
В разследването са участвали Главна Дирекция "Борба с организираната престъпност (ГДБОП) от България, Чехия, Унгария, Румъния и Молдова, подкрепени от Европол. Евроюст създаде и финансира съвместния разследващ екип между чешките, румънските и молдовските власти, което им позволи да проследят потока на незаконни вещества и комуникации и да съберат доказателства за преследването на престъпната група.
В резултат на акцията са арестувани 16 души - един в България, 11 в Чехия, двама в Унгария и двама в Молдова.
Извършени са 18 претърсвания - три в Чехия, две в Унгария, едно в Румъния и 12 в Молдова.
Разкрити са 3 нелегални лаборатории за наркотици в Унгария и Молдова.
Иззети са синтетични наркотици и химически материали за производство на метамфетамин, включително над 5 кг метамфетамин, 40 кг хапчета, съдържащи ефедрин, 50 литра толуен, 0,5 кг фосфор, 280 кг сода каустик, 70 кг химически остатъци от производството на метамфетамин и специализирано производствено оборудване.
Иззети са и два автомобила, използвани за транспортиране на наркотици. Иззети са електронни устройства и пари в брой.
Заподозрените са участвали във всеки етап от веригата за производство на наркотици: внасяли са химикали, произвеждали са синтетични наркотици и са ги пренасяли в багажа на самолети и в скрити отделения на автомобили, за да избегнат откриването им от властите.