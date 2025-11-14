Китай: Япония ще претърпи съкрушително поражение, ако се намеси в Тайван

Япония ще претърпи „съкрушително поражение“ от китайските въоръжени сили, ако се опита да употреби сила, за да се намеси в Тайван, заяви днес китайското министерство на отбраната на фона на обострянето на реториката около коментарите на японската премиерка Санае Такаичи във връзка с острова, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Такаичи предизвика дипломатически скандал с Пекин с коментарите си пред парламента миналата седмица, когато каза, че евентуална китайска атака срещу Тайван би могла да представлява „ситуация, която е заплаха за оцеляването“ и да предизвика военен отговор от страна на Токио.

Най-високопоставеният китайски дипломат в Осака сподели в „Екс“ публикация в медиите за коментарите на Такаичи и коментира, че „мръсната шия, който се протяга, трябва да бъде прерязана“, което предизвика протест от страна на японското посолство в Пекин.

Говорителят на китайското министерство на отбраната Цзян Бин заяви днес, че думите на Такаичи са били изключително безотговорни и опасни.

„Ако японската страна не си извади поука от историята и се осмели да поеме риск или дори да употреби сила, за да се намеси в тайванския въпрос, тя единствено би могла да претърпи съкрушително поражение от Народоосвободителната армия, която има воля от стомана, и да плати висока цена“, каза Цзян.

Китайските държавни медии също се включиха по темата с поредица от остри редакционни статии и коментари, в които разкритикуваха Такаичи. Китайското общество е изключително чувствително по всякакви теми, свързани с Тайван, особено на фона на негативните чувства, свързани с японската военна история, отбелязва Ройтерс.

Изданието „Народен ежедневник“ на Китайската комунистическа партия по-рано днес коментира, че коментарите на Такаичи в никакъв случай не са били „изолирана политическа тирада“.

Японската десница се опитва да се освободи от ограниченията на конституцията, приета след края на Втората световна война, и се стреми да осигури на страната статут на военна сила, пише още вестникът.

„През последните години Япония стремглаво се е засилила по пътя на натрупването на военна сила“, коментира изданието.

„От честите посещения на храма Ясукуни, през отричането на клането в Нанкин, до енергичното разпространяване на „Теорията за заплаха от страна на Китай“, всяка стъпка на Такаичи следва старите следи на историческата вина, опитвайки се да прикрие историята на агресия и да съживи милитаризма“, добавя вестникът.

Втората световна война и японската инвазия в Китай, започнала през 1931 г., продължават да са източник на напрежение между Пекин и Токио, посочва Ройтерс.

Японската телевизия Ен Ти Ви съобщи днес, че китайското посолство в Токио е дало указания на своите служители да избягват да излизат навън поради опасения от засилване на антикитайските настроения в страната.

Междувременно на редовна пресконференция основният говорител на правителството на Япония Минору Кихара отново повтори официалната японска позиция по отношение на Тайван, като заяви пред репортерите, че Токио се надява на мирно разрешаване на въпроса чрез диалог.