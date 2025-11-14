Зеленски и Макрон ще се срещнат в Париж в понеделник

Френският президент Еманюел Макрон ще посрещне украинския си колега Володимир Зеленски в Париж в понеделник, а целта на посещението е „да се потвърдят ангажиментите на Франция към Украйна“ и „да се запази инерцията на работата, предприета по въпроса за гаранциите за сигурност“ на Киев, съобщи днес Елисейският дворец, цитиран от Франс прес и БТА.

Това е деветото посещение на Зеленски във Франция от началото на войната в Украйна през 2022 г. То „ще даде възможност на Франция да потвърди дългосрочния си ангажимент към Украйна и да продължи инерцията на работата, предприета по въпроса за гарантиране на сигурността“ в рамките на „Коалицията на желаещите“, уточни президентската канцелария.

По време на посещението Макрон и Зеленски ще обсъдят и „двустранното сътрудничество, особено в областта на енергетиката, икономиката и отбраната“, се добавя в изявлението.