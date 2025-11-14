ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Поставят статуя на Меси пред "Ноу Камп"

ЕК иска да се подобри сътрудничеството между институциите за борба с данъчните измами

Николай Желязков, БТА

ЕК СНИМКА: Pixabay

Европейската комисия предложи законодателни изменения за повишаване на сътрудничеството между европейските институции за борба с данъчните измами. Предложението подлежи на одобрение от Съвета на ЕС и от Европейския парламент.

Предвижда се Европейската прокуратура, Европейската служба за борба с измамите със средства от бюджета на ЕС (ОЛАФ) и европейските държави да обменят повече данни за ДДС. С въвеждане на цифрово отчитане в реално време на трансграничната търговия държавите ще получат възможност да се борят с т. нар. верижни измами (осъществени в ЕС при липсващ търговец), се посочва в съобщение на комисията.

Само от този вид измами бюджетът на в ЕС губи между 12,5 и 32,8 млрд. евро годишно. ЕК предлага Европейската прокуратура и ОЛАФ да получат незабавен достъп до данните за ДДС в ЕС, за да се засичат измами и това да води до съответните съдебни действия.

ЕК СНИМКА: Pixabay

