Помилваха американски затворник точно преди екзекуцията

Губернаторът на Оклахома Кевин Стит помилва затворник, осъден на смърт, като замени присъдата му с доживотен затвор без възможност за условно освобождаване.

Известието за помилване дойде точно преди 46-годишният Тремейн Ууд да бъде екзекутиран чрез смъртоносна инжекция в четвъртък, съобщава Би Би Си.

Ууд беше осъден за убийство от първа степен и осъден на смърт през 2004 г. за ролята си в смъртоносното намушкване на селскостопанския работник Рони Уипф по време на грабеж.

Семейството на жертвата заяви пред комисията по условно освобождаване, че се противопоставя на екзекуцията на Ууд.

В рамките на часове след като беше пощаден от екзекуцията, Ууд беше намерен безчувствен в килията си и беше откаран в болница, съобщават властите.

По-късно той съобщи, че се чувства отново добре. Властите заявиха, че са установили, че инцидентът се е случил поради дехидратация и стрес.

Ууд беше цитиран да казва, че не е ял или пил нищо от сряда вечерта, когато се смяташе, че е изял последното си хранене.

Това е вторият път, в който Стит помилва затворник, осъден на смърт, откакто е станал губернатор през 2019 г.

Адвокатите на Ууд приеха, че той е участвал в неуспешния грабеж в навечерието на Нова година през 2001 г., но отрекоха, че е намушкал Уипф в мотел в Оклахома Сити, съобщава бТВ.

По-големият му брат Зейтън Ууд се призна за виновен за убийството и почина в затвора през 2019 г.