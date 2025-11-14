ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Български камион се заклещи на стар път със свлачища в Гърция заради грешка в GPS

Тони Маскръчка

Гръцката полиция.

Шофьор на камион с българска регистрация преживя истински ужас цяла нощ, заклещен с тежкотоварния си автомобил в Гропа, край гр. Трикала в Гърция, след грешка в GPS системата, съобщава гръцкото електронно издание "Трикалаопинион".

Водачът пътувал от Антиро към Трикала и се е отклонил заради неправилни GPS инструкции. Вместо да продължи по безопасния маршрут направо, завил е наляво и е поел по стар маршрут, изоставен заради свлачища. Камионът останал заклещен цяла нощ, тъй като движението на заден ход било изключително трудно поради теснотата и скалите.

На сутринта жител на района уведомил властите и служители от пътната полиция на Трикала и спасителни екипи са пристигнали на мястото, за да освободят камиона. Шофьорът е в добро здраве. Участъкът остава временно затворен от съображения за безопасност, като властите съветват шофьорите да бъдат внимателни и да следват знаците.

Гръцката полиция.

