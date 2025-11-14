Над 150 палестинци са били държани в самолет в Южна Африка за около 12 часа

Властите в Република Южна Африка бяха подложени на сериозни критики, след като държаха на борда на самолет повече от 150 палестинци, включително бременна в деветия месец жена, в продължение на около 12 часа заради проблеми с документите им за пътуване, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Пастор, който получил разрешение да се срещне с пътниците, докато те били блокирани в самолета, разказа, че вътре е било изключително горещо и че децата крещели и плачели.

Палестинците пристигнали в Йоханесбург с чартърен полет вчера сутринта след спиране в Найроби, Кения, се казва в изявление на граничната служба на РЮА. Пътниците в самолета нямали изходни печати в паспортите си от израелските власти и не посочили колко дълго и на какви адреси щели да пребивават в Южна Африка, поради което миграционните власти отказали да ги допуснат в страната, се посочва в изявлението.

На всичките 153 пътници било позволено да слязат от самолета снощи вечерта след намеса на Министерството на вътрешните работи на РЮА и на местната неправителствена организация „Дар на дарителите“. Граничната служба уточни, че 23 пътници след това отпътували към други страни, което означава, че 130 палестинци все още са в РЮА.

Основателят на „Дар на дарителите“ каза, че това е вторият самолет с палестинци, пристигнал в РЮА през последните две седмици, както и че самите пътници в него не знаели къде отиват. По думите му се предполага, че хората в двата самолета са от опустошената от войната ивица Газа.

Към момента не е ясно как е бил организиран чартърният полет, откъде точно е дошъл и защо пътниците в него са успели да напуснат Израел без надлежни документи, както твърдят южноафриканските власти, отбелязва АП.

РЮА е дългогодишен поддръжник на палестинската кауза и отношението към пътниците предизвика възмущение в страната.

„Не смятам, че това е същността на Южна Африка. Южна Африка е трябвало най-малкото да допусне тези хора до летището и да им позволи да поискат убежище. Това е тяхно фундаментално право, гарантирано от нашата конституция“, заяви пасторът Найджъл Бранкън.