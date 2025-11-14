ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кремъл: Русия е готова за нова среща Путин – Тръмп...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21716212 www.24chasa.bg

ЕК: Украйна трябва да прилага нулева търпимост към корупцията

Николай Желязков, БТА

956
Европейската комисия СНИМКА: Pixabay

Нулевата търпимост към корупцията е сред принципите на ЕС и Украйна, като кандидат за присъединяване, трябва да го прилага, заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с разследването на измами в украинската енергетика.

Украинският президент Володимир Зеленски взе мерки и това показва, че приема въпроса сериозно, добави говорителят. Той отбеляза, че темата за борбата с корупцията е ключова част от предприсъединителните разговори. По неговите думи последните събития показват, че украинските институции за борба с корупцията работят и затова комисията ги приветства.

Говорителят посочи, че руският президент Владимир Путин за пореден път е показал незаинтересованост от постигането на мир с последните удари по Украйна. Няма да оставим Украйна сама, обобщи говорителят.

Европейската комисия СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)