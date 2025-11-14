ЕК: Украйна трябва да прилага нулева търпимост към корупцията

Нулевата търпимост към корупцията е сред принципите на ЕС и Украйна, като кандидат за присъединяване, трябва да го прилага, заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с разследването на измами в украинската енергетика.

Украинският президент Володимир Зеленски взе мерки и това показва, че приема въпроса сериозно, добави говорителят. Той отбеляза, че темата за борбата с корупцията е ключова част от предприсъединителните разговори. По неговите думи последните събития показват, че украинските институции за борба с корупцията работят и затова комисията ги приветства.

Говорителят посочи, че руският президент Владимир Путин за пореден път е показал незаинтересованост от постигането на мир с последните удари по Украйна. Няма да оставим Украйна сама, обобщи говорителят.