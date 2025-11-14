ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кремъл: Русия е готова за нова среща Путин – Тръмп...

Времето София 16° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21716255 www.24chasa.bg

Влак удари мъж в Германия, гледал си в телефона

1408
Влак Снимка: pixabay

Двадесет и седем годишен мъж е с тежки наранявания на главата, след като беше ударен от влак в Западна Германия, докато стоял на перона и гледал в телефона си, съобщиха днес местните власти, цитирани от ДПА.

Инцидентът е станал вчера на жп гарата в Лайхлинген в западната провинция Северен Рейн-Вестфалия.

Според федералната полиция мъжът е бил вторачен в мобилния си телефон и е стоял твърде близо до ръба на перона.

При приближаването на влака към гарата машинистът е издал звуково предупреждение и е задействал аварийната спирачка, но не е успял да предотврати сблъсъка.

Двадесет и седем годишният мъж е пострадал тежко и е откаран в болница с хеликоптер, пише БТА.

ЖП линията Леверкузен-Опладен и гарата в Лайхлинген са затворени временно.

Влак Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)