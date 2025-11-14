ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Променят движеният в няколко участъка на магистрал...

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21716387 www.24chasa.bg

Кремъл: Русия е готова за нова среща Путин – Тръмп в Будапеща при добра подготовка

2472
Владимир Путин и Доналд Тръмп КАДЪР: Екс/@visegrad24

Русия е готова за среща между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп в унгарската столица Будапеща, ако тя е добре подготвена и е базирана на споразуменията от срещата на двамата лидери в щата Аляска, обяви външното министерство в Москва, съобщи  Ройтерс, цитирани от БТА.

Тръмп и Путин се срещнаха на 15 август в Анкоридж, Аляска. Миналия месец бе предвидено двамата да разговарят в Будапеща, но срещата им бе отменена.

Контактите между министъра на външните работи Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио ще продължат, ако е необходимо, поясни говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от Ройтерс.

Владимир Путин и Доналд Тръмп КАДЪР: Екс/@visegrad24

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)