Русия: Украински дронове опитаха да поразят АЕЦ "Нововоронеж", свалихме всички

Главният изпълнителен директор на руската държавна компания „Росатом" Алексей Лихачов заяви днес, че около осем украински дрона са се опитали снощи да атакуват Нововоронежката атомна електроцентрала в Югозападна Русия, но всички те са били свалени, предаде Ройтерс.
Няколко енергоблока на централата са били изключени от мрежата, но работата им била възстановена сутринта, допълни Лихачов.
Русия и Украйна взаимно си разменят обвинения, че рискуват да предизвикат катастрофа с атаки срещу ядрени обекти, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.