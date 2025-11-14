ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия: Украински дронове опитаха да поразят АЕЦ "Нововоронеж", свалихме всички

Алексей Лихачов КАДЪР: Екс/@harriton777

Главният изпълнителен директор на руската държавна компания „Росатом" Алексей Лихачов заяви днес, че около осем украински дрона са се опитали снощи да атакуват Нововоронежката атомна електроцентрала в Югозападна Русия, но всички те са били свалени, предаде Ройтерс.

Няколко енергоблока на централата са били изключени от мрежата, но работата им била възстановена сутринта, допълни Лихачов.

Русия и Украйна взаимно си разменят обвинения, че рискуват да предизвикат катастрофа с атаки срещу ядрени обекти, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

