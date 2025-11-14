ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ограничават движението на камиони над 12 т по пътя...

Разбиха мрежа за кражба на велосипеди във Франция, издърпвали ги с въдици

Велосипеди. Снимката е илюстративна Снимка: pixabay

Мрежа за кражба на високотехнологични велосипеди е била разбита във Франция, а петима души са били арестувани, предаде Франс прес, като се позова на френската жандармерия.

Арестите са били извършени в района на Париж и в южната част на страната.

Крадците са разбивали покривите на магазините за велосипеди и са изтегляли колелата с помощта на импровизирана въдица.

Смята се, че мрежата е откраднала общо 12 велосипеда на обща стойност от близо 1 милиона евро. Целта на кражбите е била препродаване на скъпите велосипеди, съобщава БТА.

