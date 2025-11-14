ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ограничават движението на камиони над 12 т по пътя...

Азербайджан привика руския посланик заради ударите в Киев

Разрушения в Киев след руски атаки. СНИМКА: АРХИВ/ Екс на Володимир Зеленски

Азербайджан извика руския посланик Михаил Евдокимов, за да изрази остър протест, след като руска ракета „Искандер" повреди по-рано днес посолството на Баку в Киев, съобщи азербайджанското Външно министерство, предаде Ройтерс.

В изявлението се казва, че експлозията от ракетата е разрушила част от оградата на посолството и е причинила сериозни щети на дипломатическия комплекс. Никой не е пострадал.

Инцидентът е станал по време на руски ракетни удари и атаки с дронове срещу украинската столица, съобщи Министерството, цитирано от БТА.

