Азербайджан привика руския посланик заради ударите в Киев

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Азербайджан извика руския посланик Михаил Евдокимов, за да изрази остър протест, след като руска ракета „Искандер" повреди по-рано днес посолството на Баку в Киев, съобщи азербайджанското Външно министерство, предаде Ройтерс.

В изявлението се казва, че експлозията от ракетата е разрушила част от оградата на посолството и е причинила сериозни щети на дипломатическия комплекс. Никой не е пострадал.

Инцидентът е станал по време на руски ракетни удари и атаки с дронове срещу украинската столица, съобщи Министерството, цитирано от БТА.