Само 29% от американците подкрепят убийствата на заподозрени в наркотрафик

Едва 29 процента от американците подкрепят убийствата на заподозрени в наркотрафик без съд, показва проучване на Ройтерс/"Ипсос".

Резултатите от допитването показват критичната позиция на американските граждани спрямо ударите в Карибско море и източната част на Тихия океан, подкрепяни от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Проучването, изготвено докато Вашингтон увеличава военното си присъствие в Латинска Америка, взимайки на прицел по-специално Венецуела, показва, че 51 процента от запитаните са против убийствата на заподозрени в наркотрафик лица, като останалите 20 процента са заявили, че нямат категорична позиция по въпроса.

Според допитването 27 процента от републиканците, участвали в анкетата, са се противопоставили на тази практика, докато 58 процента са я подкрепили, като останалите са заявили, че нямат категорична позиция по въпроса. Агенция Ройтерс определи тези резултати като признак за разделение в партията на Тръмп.

Сред демократите три четвърти от поддръжниците на партията са се противопоставили на убийствата на заподозрени в наркотрафик лица, в сравнение с един на всеки 10, който е подкрепил подобна практика.

През последните месеци американските въоръжени сили са извършили най-малко 20 удара срещу кораби, заподозрени в превоз на наркотици в Карибско море и край тихоокеанското крайбрежие на Латинска Америка. В тези удари са били убити най-малко 79 души.

Правозащитни организации, включително "Амнести Интернешънъл", осъдиха ударите като незаконни, извънсъдебни убийства на цивилни, а редица съюзници на САЩ изразиха безпокойство, че с действията си Вашингтон вероятно нарушава международното право. Семействата на предполагаемите жертви отричат, че техните близки са имали връзка с трафика на наркотици, пише БТА.

Белият дом заяви, че САЩ са във война с наркокартелите и че съдилищата не са необходими при въоръжени конфликти, като същевременно обвини венецуелското правителство, че е в съюз с наркотрафикантите - обвинение, което президентът на Венецуела Николас Мадуро категорично отхвърля.

Тръмп превърна борбата с наркотрафика в основна част от президентската си програма и публично заплаши да увеличи нападенията, за да започне нанасянето на удари и срещу цели на територията на Венецуела, въпреки че неотдавна заяви, че не обмисля незабавна атака.

Въвличането на САЩ в конфликт с Венецуела обаче би противоречало с предизборното обещание на Тръмп да избягва "глупави войни" и на неговите усилия за разрешаването на глобални кризи, за което американският президент претендира, че заслужава да получи Нобелова награда за мир.

Само 35 процента от анкетирането в проучването на Ройтерс/"Ипсос" са заявили, че подкрепят използването на военна сила от страна на САЩ във Венецуела, за да се намали потокът от наркотици към северноамериканската страна.

Президентът на Венецуела Николас Мадуро, който е на власт от 2013 г., твърди, че струпването на военна сила в близост до Венецуела от страна на САЩ има за цел да го свали от власт, а Тръмп неотдавна предупреди, че дните на Мадуро като президент са "преброени". Миналия месец Тръмп потвърди, че е упълномощил Централното разузнавателно управление (ЦРУ) да започне провеждането на секретни операции във Венецуела.

Едва 21 процента от анкетираните са заявили, че подкрепят използването на американската армия за отстраняването на Мадуро, докато малко по-голям дял - 31 процента - са заявили, че биха подкрепили усилията на САЩ да го свалят от власт с невоенни средства.

Редица служители от администрацията на Тръмп не крият надеждата си генералите около Мадуро, както и други хора от близкото му обкръжение, да се обърнат срещу него. През август САЩ удвоиха паричната награда за информация, която би довело до ареста на Мадуро, на 50 милиона долара.

Проучването бе проведено онлайн в рамките на шест дни до сряда и в него участваха 1200 пълнолетни американци от цялата страната.