Гърция ще налага такса от 2 евро за всеки малък пакет от Китай

Гърция подкрепя предложението на ЕС за налагане на такса от 2 евро на пратка от трети страни. От началото на 2026 г. ще бъде поставена „спирачка" за евтини малки пратки от Китай и други трети страни.

Съобщението беше направено от министъра на националната икономика и финансите Кириакос Пиеракакис от Брюксел, в кулоарите на срещата на ECOFIN, където беше обсъден планът на ЕС за нова митническа политика.

Според министъра, Атина е напълно съгласна с Франция, която вече пилотира мярката, и призовава за незабавно прилагане от началото на 2026 г.

Предложението на Европейската комисия предвижда премахване на прага от 150 евро, под който досега не се налагаха мита. Това означава, че всички пратки с ниска стойност, дори покупки от 2-3 евро от платформи като Temu, Shein или AliExpress, ще подлежат на такса от 2 евро за всяка пратка.

Целта, както подчерта г-н Пиеракакис, е да се гарантира прозрачност в електронната търговия, равнопоставена конкуренция за европейските фирми и защита на потребителите.

Очаква се мярката да засегне тези, които правят покупки от платформи извън ЕС. Куриерски компании и митнически брокери, които ще трябва да се адаптират към новите системи за контрол.

Комисията изчислява, че над 1 милиард малки пратки влизат в ЕС всяка година, от които голяма част са фалшиво декларирани с ниска стойност, за да се избегнат мита и ДДС. Новата система, с единна такса от 2 евро, има за цел да спре укриването на данъци и да увеличи публичните приходи.

Въпреки че потребителите ще бъдат таксувани с малка сума за покупка, ЕС твърди, че мярката ще донесе прозрачност и лоялна конкуренция на пазара на електронната търговия.

Мярката, ако бъде одобрена от Европейския съвет и Европейския парламент, ще влезе в сила в началото на 2026 г.