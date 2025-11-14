Германия и Франция разбиха мрежа от 900 каналджии за трафик на мигранти

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германската и френската полиция разбиха престъпна мрежа, заподозряна в трафик на близо 900 души в Европа между 2021 и 2023 г., съобщиха властите днес, предаде Ройтерс.

Полицаите са иззели огнестрелно оръжие и пари в брой и са арестували двама души в Германия и четирима във Франция, съобщи службата на Европейския съюз за полицейско сътрудничество Европол.

„Мрежата е заподозряна в организиране на канал за редовен трафик на мигранти от Турция през Сърбия и Австрия до Германия и Франция", се добавя в изявлението.

Полицейската операция е започнала вчера, съобщи още Европол, съобщава БТА.