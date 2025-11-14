Италиански регулатор глоби авиокомпания с 500 000 евро за подвеждаща реклама

Италианският антитръстов регулатор глоби нискотарифната авиокомпания „Уиз Еър" (Wizz Air) с 500 000 евро заради подвеждаща реклама. В нея унгарският превозвач представя свой годишен абонамент за неограничен брой полети, но не е предоставил „адекватна информация" какви ограничения са включени в това предложение. Това съобщи италианският антитръстов регулатор, цитиран от Франс прес.

Предварителната информация, предоставена на потребителите относно характеристиките на годишната карта (all you can fly) - позволяваща запазване на еднопосочни и двупосочни полети по всички международни линии на унгарската нискотарифна компания срещу фиксирана цена от 599 евро, е била „недостатъчна и двусмислена", отчита италианският антимонополен орган в прессъобщението си.

„В своите рекламни кампании „Уиз Еър" представя услугата като неограничен абонамент, без да предоставя адекватна и актуална информация относно ограниченията при използване", включително за „периодите за резервация на всеки полет", както и за „броя и вида на местата, достъпни за абонатите на всеки полет", пише в прессъобщението, цитирано от БТА.

Агенцията за защита на конкуренцията и пазара в Италия установи също, че „някои клаузи от първоначалната версия на общите условия са били нелоялни".

„Те (клаузите) предоставиха право на „Уиз Еър" да променя условията на услугата или да прекратява предоставянето ѝ без основание и без да осигурява адекватна защита на потребителите", уточнява регулаторът.