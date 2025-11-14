Претоварен захранващ кабел е причинил пожара в дома за възрастни хора в Тузла, в който загинаха 15 души

Претоварен захранващ кабел е причинил смъртоносния пожар миналата седмица в дома за възрастни хора в Босна и Херцеговина, съобщиха властите днес, след като лекарите обявиха по-рано, че броят на жертвите е нараснал до 15, предаде Асошиейтед прес.

Захранващият кабел от радио, използвано от един от обитателите на заведението, е бил притиснат между леглото му и стената, което е довело до късо съединение и пожара вечерта на 4 ноември, установи разследване.

Пожарът, който избухна на седмия етаж на пансион за възрастни хора в североизточния град Тузла, причини смъртта на място на единадесет души и рани 30. Още четирима души починаха по-късно в болницата в Тузла, включително двама миналата седмица и още двама през последните 24 часа, съобщиха днес лекари, цитирани от АП.

Властите обещаха, че разследването ще продължи, за да се установи дали е имало небрежност в надзора, съобщава БТА.

Босненските медии съобщиха, че по-високите етажи в комплекса са били заети от възрастни хора, които не са можели да се движат сами или са били болни. Управителят на комплекса е подал оставка.