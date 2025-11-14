Гърция преговаря с Израел за закупуване на противовъздушни и артилерийски системи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гърция преговаря с Израел за закупуване на модерни ракетни системи, които ще бъдат използвани за планирания купол за противовъздушна отбрана, съобщиха пред Ройтерс двама служители, запознати с плана.

Атина заяви, че ще похарчи близо 28 милиарда евро до 2036 г. за модернизиране на въоръжените си сили, докато излиза от дълговата криза в периода 2009-2018 г. и се опитва да върви в една крачка с историческия си съперник Турция, отбелязва агенцията.

Близо три милиарда евро ще бъдат използвани за създаване на многопластова противовъздушна и противодронна система, наречена "Щитът на Ахил". Страната също така планира да закупи нови стелт изтребители, фрегати и подводници от САЩ и Европа.

"Искаме да закупим за "Щита на Ахил" 36 артилерийски системи ПУЛС (PULS) и противовъздушни системи. Преговорите с Израел ще се активизират следващия месец", заяви един от служителите, като допълни, че гръцки компании ще покрият 25 процента от проекта.

Стойността на 36 ракетни артилерийски системи ПУЛС, разработени от израелската компания "Елбит" (Elbit), се оценява на 650 милиона евро, заяви служителят, като допълни, че те ще бъдат използвани за защита на източните граници на Гърция с Турция.

Гърция и Израел имат силни икономически и дипломатически връзки, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

През последните години те проведоха няколко съвместни учения и управляват център за въздушна подготовка в Южна Гърция.

Израелското министерство на отбраната не отговори веднага на искането за коментар.

Гърция, която също така използва системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът" (Patriot) от американски производители, иска да замени произведените в Русия ракетни системи ОСА (OSA), TOR-M1 and С-300 (S-300).

През 2024 г. Гърция изрази интерес към закупуването на съвременни противовъздушни артилерийски системи от Израел, но израелските военни операции в Газа отложиха обсъждането, заяви вторият служител.