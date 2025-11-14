ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия ще произведе 120 000 планиращи бомби тази го...

Кая Калас: ЕС няма да приеме хибридните атаки като нова нормалност

Кая Калас СНИМКА: Кая Калас/Twitter/@martenkokk

Европейският съюз ще продължава работата си по защита си срещу хибридни атаки, съобщи днес Върховният представител на ЕС за външната политика Кая Калас, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Съюзът не може може да приеме хибридните атаки като нова нормалност, каза Калас след участие в среща с министрите на отбраната на Германия, Франция, Италия, Обединеното кралство и Полша.

Тя добави, че планът на Европейската комисия за военна мобилност ще включва обединяване на транспортните ресурси на държавите членки и предложения за ускоряване на процедурите за издаване на разрешителни.

