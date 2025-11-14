Кая Калас: ЕС няма да приеме хибридните атаки като нова нормалност

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейският съюз ще продължава работата си по защита си срещу хибридни атаки, съобщи днес Върховният представител на ЕС за външната политика Кая Калас, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Съюзът не може може да приеме хибридните атаки като нова нормалност, каза Калас след участие в среща с министрите на отбраната на Германия, Франция, Италия, Обединеното кралство и Полша.

Тя добави, че планът на Европейската комисия за военна мобилност ще включва обединяване на транспортните ресурси на държавите членки и предложения за ускоряване на процедурите за издаване на разрешителни.