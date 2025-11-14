Зеленски отстрани министрите на енергетиката и правосъдието от Съвета за национална сигурност

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинският президент Володимир Зеленски уволни министърката на енергетиката Светлана Гринчук и министъра на правосъдието Герман Галушченко от Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, предаде Укринформ.

Указът за отстраняването на Гринчук и Галушченко от държавния орган влезе в сила, след като бе публикуван на сайта на държавния глава.

По-рано Зеленски заяви, че Гринчук и Галушченко трябва да бъдат уволнени заради свързаното с обществения ядрен оператор "Енергоатом" разследване за корупция.

В състава на СНСО влизат членове на правителството, началниците на тайните служби, главният прокурор, директорите на Централната банка и председателят на Национална академия на науките на Украйна. Начело на съвета стои украинският държавен глава, а секретарят се занимава предимно с организационни задачи и докладва директно на президента.

Върховната рада ще обсъди резолюция за отстраняването от длъжност на двамата министри на 18 ноември, съобщава БТА.