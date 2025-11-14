В Москва осъдиха посмъртно представител на ЛГБТ общността по дело за екстремизъм

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съд в Москва призна за виновен в екстремизъм посмъртно туристически агент, който е бил и представител на ЛГБТ общността, предаде Франс прес и БТА.

Мъжът, идентифициран като 48-годишния Андрей Котов, е починал миналата година в предварителния арест. Смъртта му не е попречила на съда да произнесе присъдата си.

Русия при управлението на президента Владимир Путин подлага на силна репресия ЛГБТ общността, отбелязва Франс прес. Произнасянето на осъдителна присъда срещу мъртъв представител на тази общност говори за степента на усилията на властите в тази насока.

Котов беше обвиняван, че е организирал пътувания за членовете на ЛГБТ общността и беше признат за виновен в екстремистки дейности, според руската независима медия „Медиазона". Той е признат за виновен и за това, че е използвал непълнолетни, за да разпространява порнографско съдържание.

Котов е ръководел туристическата фирма „Мъжки туризъм". Той твърдеше, че при арестуването му през ноември 2024 г. е бил бит от 15 души.

Адвокатът на Котов заяви в края на декември 2024 г., че тялото на клиента му е било открито в килията и че властите са му казали, че става дума за самоубийство.

Според организациите за защита на правата на ЛГБТ общността продължаването на делото срещу Котов въпреки смъртта на обвиняемия цели преди всичко да уплаши представителите на тази общност.

Путин смята от години всичко, което може да бъде противно на традиционните семейни ценности, като антируско и като продукт на западното влияние.

През 2023 г. Руският върховен съд дефинира несъществуващото „международно ЛГБТ движение" за терористична организация и го забрани.

Правозащитната организация „Хюман райтс уоч" заяви тогава, че това решение ще проправи пътя за произволни съдебни дела срещу представители на ЛГБТ общността, както и срещу всеки, който защитава техните права или изразява солидарност с тях