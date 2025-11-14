Жена е убита при израелски удар с дрон в Газа

Жена бе убита при израелски удар с дрон в северната част на ивицата Газа въпреки обявеното спиране на огъня, съобщиха палестински представители, цитирани от ДПА и БТА.

Служители на болницата "Аш Шифа" казаха, че тялото на убитата палестинка е било докарано в лечебното заведение в град Газа. Местни жители и медии казаха, че тя е загинала при израелски удар с дрон.

Говорителка на израелската армия каза, че не знае в района да са предприемани каквито и да е атаки с дронове.

Същевременно израелската армия съобщи за друг инцидент в южната част на Газа. Палестинец се е приближил към войници, разположени в контролиран от израелската армия район. Мъжът е представлявал заплаха и е бил убит. В изявлението на военните се посочва, че палестинецът е нарушил т. нар. жълта линия, зад която се изтеглиха израелските части, съгласно влязлото в сила на 10 октомври споразумение за спиране на огъня.

Според контролираните от "Хамас" здравни служби от началото на примирието повече от 260 души са били убити при израелски атаки в ивицата Газа.