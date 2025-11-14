ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия ще произведе 120 000 планиращи бомби тази го...

Германия: Г-20 остава важна и без Тръмп и Си

Външните министри на Русия и Китай по време на среща на Г-20. СНИМКА: ТУИТЪР /@apocalypseos

Организацията Г-20 остава важна и без Доналд Тръмп и Си Дзинпин, заяви говорителят на германския канцлер Фридрих Мерц.

Мерц ще участва в срещата на върха на Г-20 в Република Южна Африка въпреки отмяната на участието на други световни лидери, предаде ДПА, като се позова на говорител на правителството.

"Форматът, който събира водещите индустриализирани и развиващи се икономики, остава важен многостранен форум за координация за Германия", заяви днес говорителят Щефен Майер.

Коментарите му идват на фона на предстоящата среща на върха на Г-20 в Йоханесбург идната седмица, в която няма да участват президентите на САЩ, Китай и Русия.

Германското правителство иска да поддържа Г-20 като формат за справяне с кризи и да работи за съвместни световни решения, например за икономическо сътрудничество, посочва ДПА.

„Това е особено полезно, най-вече във времена като сегашните, когато срещата на върха на Г-20 се организира в много сложна международна среда", заяви Майер.

Очаква се Мерц да проведе и двустранни разговори и да бъде придружен от министъра на финансите Ларс Клингбайл, който е и вицеканцлер.

Доналд Тръмп, Си Цзинпин и Владимир Путин отмениха участието си в срещата на върха на Г-20, което означава, че за първи път от основаването на групата на нейна лидерска среща няма да присъстват лидерите на трите най-могъщи страни членки.

В Г-20 влизат 19 страни плюс ЕС и Африканският съюз, припомня БТА.

Майер посочи, че Мерц ще участва и в срещата на върха ЕС-АС в столицата на Ангола Луанда на 24 ноември.

Срещата ще изпрати важен сигнал за сътрудничество между Европа и Африка, каза говорителят. Целта е да бъде насърчен диалогът и сътрудничеството чрез обмен на високо равнище, за да бъде укрепена сигурността и благополучието на двата континента.

